Grote uitslaande brand in loods in Rucphen

In het Brabantse Rucphen is vrijdagmiddag een uitslaande brand ontstaan in een grote loods aan de Industriestraat. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant woedt de brand in het isolatiemateriaal in het dak van het gebouw en komt er veel rook vrij.

In de bedrijfsloods staan machines en plastic, aldus de veiligheidsregio. Rond 15.00 uur werd opgeschaald naar grote brand. Niemand bevindt zich meer in het pand. Een persoon is behandeld door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse en zet onder meer hoogwerkers en een ventilator in om het vuur en de rook te bestrijden. Mensen in de omgeving wordt geadviseerd ramen, deuren en ventilatie te sluiten als zij last hebben van de rook.