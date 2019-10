Bij een grote uitslaande brand in een leegstaand gebouw aan de Eerste Helmerstraat in Amsterdam-West zijn 26 bewoners van naastgelegen panden geëvacueerd. Zij worden elders opgevangen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand is inmiddels onder controle, al is de moeilijk bereikbare achterzijde van het pand nog een punt van zorg. Erboven is een grote vonkenregen ontstaan, maar die heeft de brandweer onder controle. De kans op overslaan is volgens de brandweer niet meer aanwezig.