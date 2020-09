Bij een lampenbedrijf aan de Spuiweg in Waalwijk woedt een grote uitslaande brand. De brand brak uit rond 01.00 uur. Der brandweer is met veel materieel uitgerukt en heeft ervoor gezorgd dat de brand zich niet heeft uitgebreid naar andere panden, meldt de woordvoerder.

Er is veel rookontwikkeling die met name over andere bedrijven op het industrieterrein trekt. De brandweer adviseert mensen die daar aan het werk zijn om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.