Grote uitslaande brand bij bedrijf in Tegelen

Bij een bedrijf aan de Steenweg in Tegelen, gemeente Venlo, woedt een grote, uitslaande brand. De brandweer sloeg groot alarm, ook omdat er mogelijk nog iemand bij of op het bedrijfsterrein is. Er is een traumahelikopter in de buurt geland.

De brand brak uit rond 19.00 uur. Het zou volgens de brandweer gaan om een grote brand bij een veevoederbedrijf, gelegen aan de spoorlijn Roermond-Venlo.

Er is sprake van een grote rookontwikkeling. De Veiligheidsregio roept mensen in de omgeving op ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.