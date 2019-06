Grote temperatuurverschillen in Nederland

Nederland had woensdag te maken met opmerkelijk grote temperatuurverschillen. In het Limburgse Arcen steeg het kwik naar 29,2 graden, terwijl het op Terschelling 17,8 graden werd, meldt Weeronline.

De grote verschillen werden veroorzaakt door koele lucht vanaf de Noordzee. Dit was vooral te merken op de Waddeneilanden. Verder landinwaarts had de koele zeewind minder invloed. Ook wolkenvelden speelden een rol in de temperatuurverschillen. In het noordwesten hing een dunne wolkenlaag, die genoeg was om het zonlicht tegen te houden en de opwarming enigszins tegen te gaan.

Ook donderdag en vrijdag zal sprake zijn van grote temperatuurverschillen. In de kustprovincies zorgt de noordenwind voor koelte, maar in het binnenland wordt het een stuk warmer. Donderdag wordt het rond de 17 graden op de Wadden, terwijl het kwik in Brabant en Limburg oploopt tot 27 graden. Vrijdag wordt het nog iets warmer met 19 graden op de Waddeneilanden tot 28 graden in het zuiden.