Helmond en omgeving zijn maandagmiddag getroffen door een grote stroomstoring. Ongeveer 26.000 aansluitingen zitten er zonder stroom, maakte Enexis bekend.

De oorzaak van het uitvallen van de elektriciteit is een brand in een transformatorhuisje. „Uit veiligheid is de stroom uitgeschakeld”, aldus Enexis. Monteurs proberen het probleem op te lossen.