Grote stroomstoring in Leiden

Leiden en omgeving zijn donderdag aan het begin van de middag getroffen door een stroomstoring. De stroom viel uit door problemen in een hoogspanningsstation van TenneT in Leiden, aldus netbeheerder TenneT. De oorzaak daarvan is nog onbekend.

De storing duurde ongeveer een half uur en trof volgens Liander 100.000 huishoudens en bedrijven in Leiden, Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest, Sassenheim, Warmond en Roelofarendsveen.

Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft weinig last gehad van de stroomuitval. „Om 13.45 uur viel de stroom uit en gingen we over op noodstroom, dat heeft een half uur geduurd. Er vielen wat computers uit, maar we konden weer vrij snel opstarten. Het heeft geen gevolgen voor de patiëntenzorg”, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis.

Bij Universiteit Leiden werden een aantal gebouwen van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen ontruimd. Studenten en medewerkers op deze locaties kregen het advies naar huis te gaan bij het voortduren van de stroomsturing.