Grote storing bij Vodafone

Provider Vodafone kampt donderdag met een grote netwerkstoring. Veel mobiele klanten kunnen niet bellen of gebeld worden. Er zijn ook problemen met mobiel internet (2G, 3G en 4G) en met sms-verkeer.

Volgens Vodafone hebben niet alle klanten er last van, maar kunnen de problemen in heel Nederland voorkomen.

Het is niet bekend hoelang de storing duurt en wat de oorzaak is. Het is ook niet duidelijk hoeveel klanten precies zijn getroffen. Vodafone zelf is niet bereikbaar voor een toelichting. „Wij doen hard ons best om de hinder te beperken en dit zo spoedig mogelijk op te lossen”, zegt het bedrijf op zijn forum.