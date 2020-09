Grote stijging coronabesmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn woensdag 23 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in 24 uur. Daarmee zijn er 123 besmettingen op het eiland. Er liggen twee coronapatiënten in het ziekenhuis.

Een groot deel van deze nieuwe besmettingen zou hebben plaatsgevonden doordat een koor vorige week geoefend had. Dergelijke bijeenkomsten zijn verboden op Curaçao, juist om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Minister-president Eugene Rhuggenaath benadrukte woensdag dat de regering al verschillende maatregelen heeft genomen. Zo geldt er vanaf donderdag een avondklok en zijn veel activiteiten en evenementen verboden. Maar daarnaast is het volgens hem belangrijk dat iedereen ook de verantwoordelijkheid neemt om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te houden.