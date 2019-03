Grote steden willen alternatief voor islamitische school

De vier grote steden (G4) doen een oproep aan de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een alternatief komt voor het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Ze willen dat de voorwaarden worden aangepast voor de oprichting van een nieuwe school voor voortgezet islamitisch onderwijs, die „voldoet aan de gestelde eisen van openheid en democratie”.

Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema mede namens haar collega’s en onderwijswethouders in Rotterdam, Utrecht en Den Haag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de gemeenten is ingrijpen „noodzakelijk en onvermijdelijk”. Dit nadat de AIVD signalen heeft binnengekregen dat leerlingen structureel worden beïnvloed door een aantal bestuurders en medewerkers die banden zouden hebben gehad met een terroristische organisatie (het Kaukasus Emiraat).