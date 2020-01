Grote steden vinden Slob te rooskleurig over lerarentekorten

Onderwijsminister Arie Slob schetst een te rooskleurig beeld van het lerarentekort in het basisonderwijs. Dat schrijven de vier grootste steden, ook bekend als de G4, in een brief aan de minister. Volgens Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht lijken de problemen minder groot omdat de huidige tekorten niet zijn meegenomen in de berekeningen.

Amsterdam kampt naar eigen zeggen met een gemiddeld lerarentekort van 13 procent. In Utrecht zou het probleem „niet minder urgent zijn”, aldus de G4. In Den Haag en Rotterdam melden meer dan vierhonderd „verborgen vacatures” die zijn opgelost door bijvoorbeeld onbevoegden voor de klas te zetten.

De voorgenomen maatregelen van de minister vinden de gemeenten niet toereikend. De bedragen die het ministerie beschikbaar stelt „doen bij lange na geen recht aan de omvang van de crisis waarin ons onderwijs binnen de G4 zich momenteel bevindt”. De steden willen structurele investeringen in salarissen.