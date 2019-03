Grote steden nemen maatregelen na aanslagen

Grote steden nemen vrijdag zichtbare en onzichtbare maatregelen naar aanleiding van de aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema benadrukt dat dit gebeurt op basis van „gevoelens in de samenleving en niet op basis van een concrete dreiging”.

Een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb in Rotterdam zegt ook dat de maatregelen getroffen worden wegens „het sentiment” en niet wegens een gewijzigd dreigingsbeeld. Ook in Utrecht is er „extra verscherpt toezicht”, zegt een woordvoerster van burgemeester Jan van Zanen.

In Amsterdam gaan ambtenaren en agenten vrijdag de wijken in om contacten te leggen en er is extra aandacht voor het middag- en avondgebed bij moskeeën. Ook burgemeester Jan van Zanen is vrijdag op pad in Utrecht om contacten te leggen met mensen om zijn afschuw uit te spreken, hen te steunen en gevoelens te polsen. Hij en de districtschef beleggen een extra overleg met bestuurders van moskeeën, onder meer om de veiligheidssituatie te bespreken. Ook burgemeester Pauline Krikke van Den Haag bezocht moskeeën in de hofstad.

Halsema heeft haar afschuw uitgesproken over de aanslagen en ze woonde het middaggebed bij in een moskee in de hoofdstad. Op het stadhuis hangt de vlag halfstok. Aboutaleb woonde het vrijdagmiddaggebed bij van de An-Nasr moskee in Rotterdam-West. Namens de stad heeft hij een condoleancebrief gestuurd naar de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, waar de aanslagen waren. Utrecht heeft condoleances overgebracht aan de ambassadeur van Nieuw-Zeeland.

In verschillende steden in het land hangt de vlag halfstok, zoals in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Utrecht, Zaanstad en Zeist. Op de Dam in de hoofdstad wordt om 18.00 uur een wake gehouden voor de slachtoffers.

Wake op de Dam na aanslagen Nieuw-Zeeland

Amsterdam is al sinds begin dit jaar in gesprek met islamitische instellingen over het verbeteren van de veiligheid. Organisaties kunnen onder meer een veiligheidsscan aanvragen, waarbij wordt gekeken wat nodig is om gebouwen als moskeeën te beschermen tegen aanvallen van bijvoorbeeld rechts-extremistische groeperingen.