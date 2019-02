Grote stap tegen vervalste medicijnen

Medicijnen die vanaf zaterdag de fabrieken verlaten, moeten voorzien zijn van de Falsified Medicines Directive (FMD), een code en een verzegeling die de echtheid garanderen. Wat apotheken nu nog op voorraad hebben, mag nog zonder aan patiënten worden uitgeleverd.

In 28 landen sluiten ruim 145.000 apotheken, 6000 groothandels en 2000 medicijnfabrikanten aan op het controlesysteem, zegt de stichting Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO), die zich met de introductie in Nederland bezighoudt. In ons land zijn er 400 groothandels, 2100 (ziekenhuis)apotheken en 400 apotheekhoudende huisartsen bij betrokken.

Apothekersorganisatie KNMP is zaterdag voor alle zekerheid bereikbaar voor de 500 apotheken die open zijn en vragen hebben.