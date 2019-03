Grote schenking voor erfgoedclub Van Gogh

De Van Gogh Heritage Foundation krijgt een grote internationale schenking. Verhuurplatform Airbnbn doneert 25.000 euro aan de club die het erfgoed van Vincent van Gogh in Brabant beheert. Volgens directeur Frank van den Eijnden is het de grootste internationale schenking die de foundation ooit heeft gekregen.

„Het geld wordt geïnvesteerd in de inrichting van drie monumentale ‘heritage’-locaties: museum Vincentre in Nuenen, het Van GoghHuis in Zundert en Van Gogh Kerk in Etten-Leur”, aldus Van den Eijnden. Hij zegt verguld te zijn met de bijdrage en met de „support van een internationale partner gericht op het publiek dat wij zoeken: de reiziger met culturele belangstelling”.

Airbnb zegt via zijn Community Tourism Programme geld te steken in „onderbezochte regio’s in Nederland” om zo meer internationale toeristen te trekken. Het verhuurplatform is vooral groot in Amsterdam, maar ligt daar al een tijdje onder vuur omdat omwonenden overlast ondervinden van verhuur aan toeristen. Woningen worden vaak langer en aan meer mensen verhuurd dan toegestaan.