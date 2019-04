„Grote prijsverschillen fietsverzekeringen”

Verzekeraars hanteren grote prijsverschillen voor fietsen en e-bikes, constateert de Consumentenbond op basis van acht aanbieders. Een fietsverzekering kan bij de ene aanbieder soms wel zes keer zo duur zijn als bij de andere. Regionale verschillen tussen steden en dorpen en tussen randstad en platteland zijn groot, concludeert de bond. Dure verzekeringen zijn daarnaast lang niet altijd beter.

Volgens de Consumentenbond betaalt een 40-jarige Rotterdam met een e-bike van 2500 euro bij Allianz 74 euro aan jaarpremie voor een doorlopende verzekering, terwijl Enra Optimaal met 210 euro bijna drie keer zoveel vraagt. „Interpolis maakt het helemaal bont door ruim zes keer zoveel te rekenen: 459 euro per jaar”, aldus de bond. Woont de eigenaar niet in Rotterdam, maar in Ootmarsum, dan brengt Interpolis met 94 euro 80 procent minder in rekening voor dezelfde fietsverzekering.