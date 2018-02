Grote politieactie tegen drugs via dark web

De politie heeft een 25-jarige man uit Wilp aangehouden omdat hij via het dark web 150 xtc-pillen had besteld. De arrestatie is onderdeel van een grote actie van de politie in Nederland en de Verenigde Staten tegen mensen die via verborgen websites verdovende middelen hadden besteld. Het zogeheten dark web is alleen via speciale software toegankelijk.

Woensdag en donderdag heeft de politie in Nederland zevenendertig mensen bezocht die drugs hadden besteld via de criminele marktplaats Hansa Market. Op de man uit Wilp na, is niemand opgepakt. Het Openbaar Ministerie moet beslissen of deze mensen - voornamelijk mannen tussen de twintig en dertig jaar - vervolgd worden.

Afgelopen zomer had de politie met een internationale gecoördineerde actie Hansa Market overgenomen en onder controle gekregen. De actie van deze week is een voortvloeisel daaruit. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog meer acties gaan volgen voor mensen die via Hansa Market drugs hebben besteld.

De politie hoopt duidelijk te maken dat het dark web niet zo anoniem als veel mensen wellicht hopen.