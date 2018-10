Grote politieactie in Nieuwegein, Tiel, Utrecht en Vianen

De politie is dinsdagochtend panden binnengevallen op vier locaties. Daarbij zijn zeven personen aangehouden. De politieactie vindt plaats wegens een „lopend onderzoek."

Een van de locaties waar de actie plaatsvond is in de buurt van het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein. De omgeving is daar afgezet. Ook vonden er huiszoekingen plaats in Utrecht, Tiel en Vianen. Er zijn tientallen agenten bij de actie betrokken, zegt een woordvoerder.

„De invallen houden waarschijnlijk verband met een vete in de onderwereld die de afgelopen jaren al heeft geleid tot een lange reeks liquidaties", zegt Remco Adringa, justitie-redacteur van de NOS. De politie zou onder meer op zoek naar Ridouan T, die ervan wordt verdacht als opdrachtgever betrokken te zijn geweest bij verschillende liquidaties. Hij staat op de nationale opsporingslijst. T. is zelf niet aangehouden, maar naar verluidt wel mensen uit zijn familie en directe omgeving. De politie bevestigt deze berichten niet.

Ridouan T. groeide is volgens het OM actief in "een crimineel milieu waarin heel snel wordt overgegaan tot geweld". Op misdaadsites wordt zijn naam in verband gebracht met moorden die werden uitgevoerd door een groep criminelen uit Nieuwegein.