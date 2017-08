Grote politie-inval in drugspand Boxtel

De landelijke eenheid van de politie heeft bij een inval in de Brabantse plaats Boxtel verschillende soorten synthetische drugs gevonden. Drie mensen zijn gearresteerd, meldt de politie woensdag.

De drugs werden gevonden bij een inval in een bedrijfspand aan de Duit die begon in de nacht van dinsdag op woensdag en woensdagmiddag nog voortduurt. Het Landelijk Team Forensische Opsporing is ter plekke aan het onderzoeken om welke stoffen het gaat. De politie kan nog niets zeggen over de hoeveelheden. Over het onderzoek wordt alleen bekendgemaakt dat het om een „lopend onderzoek” gaat.