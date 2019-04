Grote partij haaienvinnen in beslag genomen

Een partij van 217 kilogram gedroogde haaienvinnen die de douane heeft onderschept op Schiphol is in beslag genomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De zending kwam uit Cuba en was bestemd voor een bedrijf in Hong Kong. Dat heeft de RVO woensdag laten weten.

Volgens de RVO, de instantie die optreedt tegen illegale handel in bedreigde dieren en planten, is in jaren niet zo’n grote partij haaienvinnen onderschept. De vinnen zijn van beschermde soorten, de zijdehaai en de grote hamerhaai. Voor handel in deze soorten is een vergunning nodig. Cuba gaf aan dat de uitvoer van de haaienvinnen niet in de haak was en begon een zaak tegen de exporteurs.

De douane onderschepte de haaienvinnen eind februari. Het is nog niet duidelijk wat er met de vinnen gaat gebeuren.