Grote partij coke in lading vruchtenpulp

Een controle door de douane in de haven van Rotterdam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag geleid tot de ontdekking van een partij van bijna 250 kilo cocaïne. De drugs zaten verstopt in een container met vruchtenpulp, afkomstig uit Brazilië.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ontdekten douaniers tijdens een inspectie dat van enkele vaten de verzegeling ontbrak. In die vaten bleken 249 pakketten coke en een paar lege sporttassen te zitten. De container was bedoeld voor een bedrijf in Beneden-Leeuwen, dat vermoedelijk niets met de drugssmokkel van doen heeft. De straatwaarde van de partij bedraagt circa 6 miljoen euro, aldus het OM.

Er zijn geen arrestaties verricht in verband met de drugsvondst.