De douane heeft vrijdag in Zoetermeer 86 kilo cocaïne gevonden bij een bedrijf dat goederen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk. De verdovende middelen, met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro, zaten verstopt in dozen, meldde de opsporingsdienst FIOD maandag.

De partij cocaïne is in beslag genomen en vernietigd. Douane en FIOD zijn nog bezig met onderzoek naar de drugs. Er is nog niemand aangehouden. Het bedrijf waar de partij werd aangetroffen is geen verdachte in deze zaak.