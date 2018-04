Grote partij chemicaliën in loods Zuidlaren

De politie heeft in een loods in Zuidlaren (Drenthe) een grote hoeveelheid chemicaliën aangetroffen. Agenten waren erheen gegaan omdat ze het vermoeden hadden dat er een hennepkwekerij was, maar in plaats daarvan vonden ze het chemische spul. De straat is afgezet.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen, die gespecialiseerd is in het opruimen van bijvoorbeeld drugslabs, zijn opgeroepen om te komen helpen. Ook de brandweer is ter plaatse.

Onderzoek moet nog uitwijzen waarom de eigenaar de chemicaliën in zijn loods had liggen. De precieze hoeveelheid is nog onbekend.

In eerste instantie had de politie gemeld dat het spul in een woning lag, maar het blijkt om een loods te gaan.