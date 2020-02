Grote overzichtstentoonstelling Rob Scholte in Fundatie

Museum de Fundatie in Zwolle organiseert vanaf medio mei een overzichtstentoonstelling van werk van Rob Scholte (61). „Scholte is onweerlegbaar de meest besproken levende Nederlandse kunstenaar behorende tot de internationale postmodernistische stroming”, aldus het museum.

„Het klinkt onwaarschijnlijk, maar Scholtes laatste overzichtstentoonstelling in Nederland dateert van meer dan dertig jaar geleden in Museum Boijmans Van Beuningen (1988). Het is tijd voor een retrospectief”, zegt de Fundatie.

Scholte deed al vroeg van zich spreken, ook internationaal. Zo nam hij deel aan de Biënnale van São Paulo (1983), de Documenta in Kassel (1987) en de Biënnale in Venetië (1990). Kort daarop kreeg hij zijn grootste opdracht: een 1200 vierkante meter grote schildering in een kopie van paleis Huis ten Bosch in het Japanse Nagasaki, door hem Après nous le Déluge genoemd. In 1995 wist hij dit werk te voltooien, ondanks de zware verwondingen die hij had opgelopen bij een bomaanslag in 1994.

De Fundatie noemt Scholte ook „de koning van het copyright”: „Afbeeldingen uit kunst en reclame, maar ook uit het alledaagse leven, vormen het uitgangspunt voor zijn schilderijen. Zonder zich te schamen gebruikt hij bestaande beelden, die hij zichzelf toe-eigent door adequate toevoegingen, aanpassingen en contextverschuivingen. Hij legt onverwachte verbanden en goochelt met de betekenis.”