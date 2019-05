Grote ov-staking leidt vooral tot klein leed

Het openbaar vervoer in Nederland ligt zoals verwacht grotendeels plat, maar tot calamiteiten heeft de staking dinsdagochtend niet geleid. De ochtendspits was druk, maar niet extreem. Op Schiphol zijn zo’n tachtig vluchten geannuleerd en is extra personeel ingezet om het verkeer in goede banen te leiden en reizigers te informeren.

Tussen de luchthaven en Amsterdam en Hoofddorp rijdt nog vier keer per uur een trein. Schiphol, dat chaos vreesde, had dat via de rechter afgedwongen. Veel passagiers waren er ‘s morgens niet.

Ook Amsterdam Centraal bood tijdens de ochtendspits een desolate aanblik. Enkele toeristen keken verbaasd om zich heen. Voor een Italiaanse reiziger en zijn vrienden was de staking "een totale verrassing". Ze wilden met de trein naar Düsseldorf om een vlucht te halen.

Bij de ticketbalie van de NS op Schiphol stonden enkele gefrustreerde reizigers. "Ik vind dit echt belachelijk. Ik heb geen auto en de mensen die ik ken die er wel eentje hebben, zijn allemaal aan het werk", zei Robert Bosker. Hij en zijn vrouw kwamen dinsdagochtend terug van een vakantie op de Filipijnen en hadden gedacht een trein naar Enschede te nemen.

Op sommige plaatsen is wel openbaar vervoer. Zo rijden er bussen van Connexxion in Noord-Holland en Zeeland. Ook vervoerbedrijf Keolis slaagt erin om op diverse plaatsen nog bussen en regionale treinen te laten rijden. Volgens de bonden is de stakingsbereidheid echter groot en staat 90 procent van de bussen in het land stil.

In Amsterdam is de IJtunnel populair. Die verbinding tussen Noord en het centrum is voor een dag het domein van fietsers, scooters en ander langzaam verkeer. Zij zijn normaal aangewezen op de pontjes over het IJ, maar ook die liggen aan de kade vanwege de staking.

De bonden hebben de staking afgekondigd om hun eisen over pensioenen kracht bij te zetten. Ze willen onder meer dat de pensioenleeftijd voorlopig 66 blijft.