Grote ontreddering in eiercentrum Barneveld

Het schandaal rond de verontreinigde eieren is in het Gelderse Barneveld ingeslagen als een bom. Bijna een derde van alle Nederlandse bedrijven die momenteel stil liggen omdat er mogelijk fipronil is gebruikt, ligt in deze gemeente. Voor een deel van die ondernemingen dreigt faillissement, zei burgemeester Asje van Dijk donderdag.

„Een bedrijf dat hierdoor jonge kippen moet ruimen, heeft al snel een schadepost van een half miljoen tot een miljoen euro. Er zullen er zeker zijn die dat vet niet op de botten hebben”, zegt Van Dijk. Hij wijst erop dat het bijna allemaal familiebedrijven zijn. „De ontreddering is groot, dit hakt er enorm in.” De pluimveehouders waren juist weer aan het opkrabbelen na de laatste uitbraak van vogelgriep.

Het bedrijf ChickFriend, dat stallen reinigde met een middel waar het verboden middel fipronil in bleek te zitten, komt ook uit Barneveld. Veel pluimveehouders in de omgeving huurden het bedrijf in om bloedluis te bestrijden. „Ze leken een fantastisch middel te hebben”, zegt Van Dijk. Hij vindt dat boeren ervan uit mochten gaan dat het bedrijf betrouwbaar was. „Het bedrijf was gecertificeerd.”

Zo leek het althans. In werkelijkheid was eigenlijk sprake van twee bedrijven, legt Van Dijk uit: een reinigingsbedrijf, waar de certificering van kwaliteitszorgbureau IKB voor gold, en een bestrijdingsbedrijf. Die tweede tak van ChickFriend was niet gecertificeerd.

Boeren die vroegen naar de samenstelling van het kennelijke wondermiddel, kregen te horen dat dit „het geheim van de smid” was, zegt de burgemeester. „De boeren hebben echt het gevoel dat hun dit wordt aangedaan. Ze kunnen er niets aan doen.”

Van Dijk vindt dat de testresultaten lang op zich laten wachten. „Boeren die zelf een lab inhuren om onderzoek te doen, krijgen binnen 24 uur de uitkomst.” Er zijn bedrijven die zelf al weten dat ze ‘schoon’ zijn, zegt de burgemeester. „Maar daar hebben ze dus niks aan.” Alleen de test van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bepaalt of een bedrijf weer eieren mag verkopen.

De CDA-burgemeester hoopt dat het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van eieren snel terugkeert. Als burgemeester wil hij nu vooral medeleven tonen met de boeren en hun gezinnen. Dat doen ook de diverse kerken in het dorp, dat zo’n 30.000 inwoners telt. Verder staat de gemeente de pluimveehouders samen met brancheorganisatie LTO en een vakgroep bij in de informatievoorziening.

Eierbranche in shock door gifschandaal

Ministerie: eierproblemen zijn bedrijfsrisico

Kippenboer: Ik ben onterecht aan de schandpaal genageld

Insecticide fipronil een Franse uitvinding

Hoogleraar: fipronil-affaire storm in glas water

Rekening van eierschandaal komt ten onrechte terecht bij pluimveesector

„Besmette eieren flinke klap voor boeren”

Pluimveehouderij woest over NVWA-oproep

Eiersector schrikt van stap Duitse supermarkt