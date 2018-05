Grote Nederlandse prijs Italiaanse cellist

De Italiaanse cellist en componist Giovanni Sollima (Palermo, 1962) krijgt de Anner Bijlsma Award, de oeuvreprijs van 50.000 euro van de Cello Biënnale Amsterdam. Sollima ontvangt de als eerbetoon naar zijn Nederlandse collega vernoemde prijs op 19 oktober, tijdens de zevende editie van het evenement.

„Zijn onbeperkte technische mogelijkheden, muzikale vrijheid en originaliteit, nog eens gekoppeld aan een stevige dosis energie, maken iedere uitvoering tot een exemplarische gebeurtenis. Ook als componist is Sollima herkenbaar en absoluut eigen”, aldus de organisatie over de verlening. Als onderzoeker wist de winnaar ook het werk van de achttiende-eeuwse Italiaanse componist en cellist Giovanni Costanzi bij een groter publiek over het voetlicht te brengen.

Artistiek directeur Maarten Mostert van de Biënnale noemt de laureaat „tamelijk geniaal, ongelooflijk”. „Hij doet maffe dingen als spelen op een cello van ijs, zet steden op zijn kop met zijn project 100Cellos, is het grote voorbeeld van jong talent en is ook nog een zeer innemend mens.”

Sollima is de tweede die de award krijgt, Bijlsma zelf was de eerste.