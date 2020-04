Grote natuurbrand Kerkeindse Heide Moergestel

Een grote natuurband woedt sinds dinsdagmiddag op de Kerkeindse Heide bij Moergestel. Dertien korpsen van de brandweer in de regio Midden- en West-Brabant zijn uitgerukt om het zich snel verspreidende vuur te bestrijden. Ook België levert hulp met twee waterwagens. Een politiehelikopter geeft vanuit de lucht informatie over de ontwikkeling van de brand.

„Het is kurkdroog in de natuur en er staat veel wind. Daardoor kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. We zetten daarom veel slagkracht in”, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Ze kon nog geen informatie geven over de omvang van de brand.

Er komt veel rook vrij door de brand. De rookpluimen trekken over Tilburg-Zuid en Goirle. Omwonenden hebben via een NL Alert het advies gekregen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De Kerkeindse Heide is een bos- en heidegebied van ongeveer 210 hectare, ten oosten van Tilburg en ten zuiden van de snelweg A58. In het stukje natuur komt de levendbarende hagedis voor.

Ook op andere plekken in Nederland staan natuurgebieden in brand. Zo moest de luchtmacht dinsdag helpen bij het blussen van de grote brand in natuurgebied Deurnese Peel. Vier helikopters stortten bluswater over de brandende Peel, waar volgens de brandweer meer dan 150 hectare is verwoest.

De grote natuurbrand in nationaal park De Meinweg laaide dinsdagmiddag weer op, waardoor de nabijgelegen woonwijk Reewoude in het Limburgse Herkenbosch moest worden geëvacueerd. Meer dan 170 hectare is al vernietigd. De Limburgse brandweer krijgt bijstand van de Duitse brandweer.

In rietpercelen bij het Overijsselse dorp Ossenzijl ontstond dinsdagmiddag een grote natuurbrand. De brand middenin natuurgebied De Weerribben was moeilijk bereikbaar, zodat extra manschappen van de brandweer met bootjes naar het brandende riet moesten worden gebracht.