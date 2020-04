Grote natuurbrand in Mensingebos in Drenthe onder controle

Een grote natuurbrand in het Mensingebos in Drenthe is onder controle. De brandweer is nog aan het nablussen, maar het grootste gevaar was rond 19.00 uur geweken. Een groot aantal brandweerkorpsen uit de wijde omgeving werd opgeroepen om de brand die op ongeveer een hectare woedde, te blussen.

De brandweer kijkt met drones of er op bepaalde plekken nog brand woedt. Zowel een deel van het bos als een deel van het heidegebied stond in brand. Hoeveel natuur er verloren is gegaan, is nog niet bekend. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het bos ligt bij Alteveer in de gemeente Noordenveld, in de kop van Drenthe. Een sterke brandlucht hing zondagavond nog steeds in dorpen als Roden, Nietap en Leek en mensen moeten hun ramen en deuren gesloten houden.

Noordenveld roept mensen op thuis te blijven en niet te gaan kijken naar de brand. „Voor uw en onze veiligheid verzoeken wij iedereen om niet naar de plek van de brand te komen, de hulpdiensten de ruimte te geven en om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden en afstand te bewaren”, zo twittert de gemeente.