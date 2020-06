Grote natuurbrand bij Well onder controle

In de buurt van de Knikkerdorpweg in Well (Limburg) is de brandweer maandagavond bezig geweest met het bestrijden van een zeer grote natuurbrand in Nationaal Park de Maasduinen. De brandweer waarschuwde mensen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brand, die rond 21.00 uur uitbrak, verwoestte een heidegebied van 200 bij 300 meter, zei een woordvoerder van de brandweer. De brandweer wist uiteindelijk de brand onder controle te krijgen. Het nablussen kan nog enige uren in beslag nemen.

Eerder had de brandweer ook de handen vol aan onder meer een brand aan de Meerseweg in het naburige Wellerlooi, waar een perceel bos en hei van 50 bij 50 meter in vlammen opging. Ook waren er maandag eerder op de dag branden in natuurgebieden zoals De Brandemolen in het zuidelijker gelegen Arcen, niet ver van Venlo. Door de droogte is het risico op branden in natuurgebieden heel groot.