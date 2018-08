Grote natuurbrand bij Wateren

Bij het Drentse Wateren woedt een grote natuurbrand. De rook is in de wijde omgeving te zien. Eigenaren van twee campings in de buurt hebben besloten hun gasten elders onder te brengen. Dat hoefde nog niet op aandringen van de brandweer.

Volgens de veiligheidsregio kon de brand zich snel kon uitbreiden door de straffe wind en de droogte. Boeren helpen mee de vlammen te bestrijden door met giertanks de grond nat te houden.

Er kwamen veel kijkers op de brand af, die de hulpverleners in de weg liepen. De hulpdiensten vroegen iedereen uit de buurt te blijven.

Op Twitter tonen mensen vanaf de camping foto’s van de rookpluimen.