Grote natuurbrand bij het Drentse plaatsje Elim

De brandweer in Drenthe is met meerdere brandweerwagens uitgerukt om een natuurbrand te blussen aan de Marten Kuilerweg bij het plaatsje Elim. De brandweer spreekt van een zeer grote brand.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plekke. Ook wordt een drone-team ingezet die moet bekijken hoe groot het gebied is dat in brand staat. De veiligheidsregio roept mensen op om niet naar de brand te gaan. Omwonenden die last hebben van de rook krijgen het advies deuren en ramen te sluiten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Zondag woedde er ook al een natuurbrand in Drenthe toen bij het plaatsje Alteveer een stuk bos in vlammen opging.