In natuurgebied Mariapeel bij Deurne (Noord-Brabant) woedt een natuurbrand. Een woordvoerder van de brandweer spreekt van een grote brand. Meerder hulpdiensten zijn onderweg

De omvang van het gebied dat in brand staat is nog niet bekend. Rookwolken zijn tot in de verre omtrek zichtbaar.

Het is erg droog en de kans op natuurbranden is daardoor groot.