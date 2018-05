Grote modenamen strijken neer in Arnhem

Grote namen uit de wereld van de mode laten in juni en juli in Arnhem zien hoe zij eerlijker, schoner, duurzamer en toch luxueus willen gaan werken. Iconen als Vivienne Westwood, Stella McCartney, Iris van Herpen en Osklen werken mee aan het internationale mode-evenement State of Fashion 2018.

State of Fashion is de opvolger van de bekende Arnhemse ModeBiënnale. Daar is in 2014 na twee geflopte edities de stekker uitgetrokken. State of Fashion probeert met curator José Teunissen, hoogleraar aan de University of the Arts London, minder elitair te zijn en beter aan te sluiten bij actuele vragen. „De modewereld staat voor een enorme uitdaging. De vraag is hoe luxe, ecologisch en sociaal verantwoord geproduceerd kan worden”, aldus Teunissen.

Het op dit moment erg populaire Britse modeduo Vin + Omi viste plastic uit de Theems en laat in Arnhem zien welke nieuwe collectie zij daarvan hebben gemaakt. Vivienne Westwood werkte samen met de Verenigde Naties en The Ethical Fashion Initiative aan een installatie van honderd van haar items. Maar ook nieuwe duurzame producten van commerciële modemerken als H&M en G-star Raw worden in Arnhem getoond.

„Verandering is nodig”, stelt de organisatie. „ De mode- en textielindustrie is - na de olie-industrie - de meest vervuilende industrie ter wereld. We kennen gruwelijke beelden van de erbarmelijke arbeidsomstandigheden en nog steeds lezen we dagelijks berichten over misstanden in de mode-industrie.” Op State of Fashion laten onder anderen wetenschappers en industriëlen „talloze onverwachte innovaties” zien die het modesysteem fundamenteel kunnen veranderen.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) opent State of Fashion op 1 juni in De Melkfabriek in Arnhem. Het is de bedoeling dat het evenement elke vier jaar terugkeert in Arnhem.