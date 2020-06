Grote Markt in Groningen volgelopen voor demonstratie

De Grote Markt in Groningen is dinsdagavond volgelopen voor de demonstratie tegen politiegeweld tegen zwarte mensen in de VS. Naar schatting achthonderd betogers verzamelden zich op het plein. De afstandsregels worden over het algemeen goed nageleefd en iedereen draagt een mondkapje, iets wat ook werd verplicht.

De gemeente sprak eerder met de organisatie van de demonstratie af dat er maximaal achthonderd mensen welkom zijn. Om aan de afstandsregels te kunnen voldoen, kan er niemand meer bij het op plein. Ook in de straten rondom de Grote Markt hebben mensen zich verzameld. Veel politieagenten, beveiligers en handhavers zijn op de been.

Op het plein zijn honderden kruisjes aangebracht, die de plekken aangeven waar betogers kunnen zitten. Veel van hen hebben borden bij zich met teksten als ’I can’t breathe’ en ‘black lives matter’. De demonstratie is een initiatief van Actiegroep Black Ladies Of Groningen (BLOG).

Op verschillende plekken in de wereld gaan mensen de straat op. Aanleiding is de dood van een 46-jarige zwarte verdachte George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. Zijn hardhandige aanhouding door blanke agenten is gefilmd en ontketende enorme verontwaardiging.

Niet alleen in Groningen, maar ook op het Malieveld in Den Haag wordt dinsdagavond geprotesteerd.