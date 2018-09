Grote manifestatie jeugdzorgwerkers Den Haag

Jeugdzorgwerkers uit heel Nederland houden maandagmiddag een manifestatie aan het Lange Voorhout in Den Haag. Zij voeren actie om de werkdruk en de administratieve rompslomp in de jeugdzorg te verlagen.

FNV Zorg en Welzijn verwacht dat er meer dan 2500 zorgmedewerkers zullen komen opdagen. Volgens de bond is er minstens 750 miljoen euro nodig om de problemen in de jeugdzorg, waaronder een gebrek aan personeel, op te lossen. Zo is er 450 miljoen euro nodig om eerdere bezuinigingen, sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015, terug te draaien. Daarnaast is de vraag naar jeugdzorg flink toegenomen, waardoor er nog eens 300 miljoen nodig is.

FNV wil ook dat er een einde komt aan de „aanbestedingswaanzin” van gemeenten, om maar zo goedkoop mogelijk jeugdzorginstellingen te kunnen contracteren. Hierdoor is er per kind te weinig geld en lopen de wachttijden op. Voor de zorgmedewerkers is hierdoor een „enorm hoge werkdruk” ontstaan, aldus FNV.

Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg verschoven van de landelijke overheid naar gemeenten.