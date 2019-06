Grote Kerk in beeld voor troonrede

De gemeente Den Haag heeft de Grote Kerk aangedragen als alternatieve plek voor de Ridderzaal, waar koning Willem-Alexander op Prinsjesdag de troonrede kan voorlezen tijdens de verbouwing van het Binnenhof. De gemeente onderzocht alternatieve plekken en noemt de Grote Kerk 'een kansrijke optie', meldt AD Haagsche Courant.

De Grote Kerk heeft voldoende plek voor alle gasten en ligt in het hart van de stad, beargumenteert het college van burgemeester en wethouders in antwoorden van vragen van de Haagse VVD-fractie. De lokale VVD had het idee om Prinsjesdag in het Kurhaus op Scheveningen te organiseren, maar het college meldt dat het Kurhaus niet als mogelijkheid wordt aangemerkt omdat de capaciteit te beperkt is. Dit geldt ook voor het Vredespaleis.

De renovatie van de gebouwen aan het Binnenhof moet midden volgend jaar beginnen. De Tweede Kamer verkast voor zeker vijf jaar naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Over de geplande verbouwing van het complex is nogal wat commotie ontstaan. Partijen vrezen dat de renovatie, begroot op zo'n half miljard euro, uit de klauwen loopt. Ook zouden er te veel architecten bij het project zijn betrokken. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold komt volgende maand met een advies om onder meer de kosten binnen de perken te houden.