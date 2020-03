Grote kappersketens sluiten deuren

Een aantal grote kappersketens gaat vanaf maandagmiddag 13.00 uur dicht vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De ketens menen dat het in het algemene belang is om dicht te gaan, ondanks het advies van het RIVM dat kappers gewoon open kunnen blijven.

De grote ketens, aangesloten bij samenwerkingsverband Kappersunited, besloten tot de sluiting na de NL-Alert van zondag en de oproep van artsen in de media om binnen te blijven. „We hebben allemaal gezien dat de Nederlandse bevolking zich onvoldoende aan de gestelde afstandseisen houdt”, laat een woordvoerster van Kappersunited weten. De sluiting van de kapsalons moet verdere verspreiding van het virus helpen voorkomen.

Bij Kappersunited zijn ketens als BrainWash, Cosmo, Hizi Hair, Kinki Kappers en TEAM Kappers aangesloten. In totaal gaat het om vijftien ketens. Samen hebben zij ruim 600 vestigingen. In totaal telt Nederland ongeveer 25.000 kapperszaken en 45.000 kappers, waarvan het merendeel eigen baas is.

Kappersbrancheorganisatie ANKO had haar leden vorige week al opgeroepen de deuren te sluiten. Die organisatie vond het onverantwoord om te blijven knippen terwijl mensen anderhalve meter afstand moeten houden en zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Veel kappers bleven echter open omdat ze mogelijk geen gebruik kunnen maken van regelingen als werktijdverkorting.