„Grote invloed ouders op relaties kinderen”

Trouwen of samenwonen? Ouders hebben nog altijd grote invloed op de keuzes die hun kinderen maken, constateert sociaal wetenschapper Anne Brons. „Als je ouders zijn gescheiden, sta je vaak negatiever tegenover het huwelijk.”

Brons promoveerde donderdagmiddag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar proefschrift weerspreekt ze de gedachte dat ouders in moderne samenlevingen maar weinig invloed op het keuzegedrag van hun kinderen hebben. Om dat vast te stellen, vergeleek ze gegevens van ruim twintig Europese landen. Aan de hand daarvan ondervroeg ze uit elk land meer dan tweeduizend personen. Uit sommige landen waren het er nog aanzienlijk meer, tot wel tienduizend. Het ging dan over hun partnergeschiedenis, hun opleidingsniveau en het opleidingsniveau van hun ouders.

De sociaaleconomische status en de burgerlijke staat van ouders blijken nog steeds van groot belang voor keuzes die jongvolwassenen maken, concludeert de promovenda. Iemands thuisbasis bepaalt mede hoe zijn levensloop eruit ziet. De mate waarin, daarin verschillen de westerse landen wel aanzienlijk. Op de ene plaats zijn jongvolwassenen veel afhankelijker van hun ouders dan op de andere, stelt Brons. In Noorwegen en Zweden is de invloed van ouders aanzienlijk minder sterk dan in Italië, Bulgarije en Hongarije, bijvoorbeeld. Individualisering en secularisatie kunnen daarin een rol spelen, maar ook economische verschillen tussen landen.

Gemiddeld gaan jongvolwassenen met hoogopgeleide ouders op latere leeftijd samenwonen of trouwen dan de kinderen van lageropgeleiden. Dat kan onder meer komen doordat hogeropgeleiden de studie van hun kinderen meer stimuleren, zodat die het aangaan van een relatie uitstellen.

Daarnaast is de relatie van de ouders van invloed op die van de kinderen. Als je ouders hebt die zijn gescheiden, ga je eerder samenwonen in plaats van trouwen, stelt Brons.

Kinderen van hogeropgeleiden scheiden gemiddeld meer dan die van de laagopgeleiden. Dat kan volgens de promovenda te maken hebben met de gemiddeld liberalere waarden en normen van hogeropgeleiden, waardoor zij echtscheiding gemakkelijker accepteren. Ook hebben ouders met een hogere opleiding vaak meer geld, waardoor ze in het geval van scheiding financiële hulp kunnen bieden aan hun kinderen. De afgelopen jaren is echter juist onder lageropgeleiden het aantal echtscheidingen toegenomen, volgens de promovenda omdat scheiden minder uitzonderlijk is dan vroeger.