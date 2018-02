„Grote hoeveelheid grondstoffen voor drugs gevonden in Lunteren”

De politie heeft in Lunteren een grote hoeveelheid grondstoffen en goederen voor het produceren van synthetische drugs aangetroffen. Dat meldt de Gelderlander zaterdag.

Een arrestatieteam viel dinsdag een bedrijfspand aan de Klomperweg in Lunteren binnen. Pas zaterdagochtend maakte de politie bekend wat in het pand was aangetroffen. Twee mannen uit Alphen aan den Rijn zijn bij de inval aangehouden als verdachten. Het tweetal (22 en 26 jaar) zit vast op verdenking van „het plegen van strafbare voorbereidingen voor de productie van synthetische drugs.”

Ook in Alphen aan den Rijn hield de politie afgelopen week een inval. In totaal werd een paar duizend kilogram aan grondstoffen aangetroffen voor het produceren van amfetamine en de sterke drug crystal meth.