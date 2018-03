Grote hoeveelheid drugs in zeecontainers

De inval in een vakantiewoning vorige week in het Zeeuwse Kamperland heeft geleid tot de vondst van grote hoeveelheid drugs en drugschemicaliën in Delft. In twee zeecontainers en een garagebox aan de Schieweg trof de politie maandag ruim 1750 kilo grondstof voor de fabricage van synthetische drugs, ruim 30.000 amfetamine tabletten, 55 kilo pure MDMA-poeder (xtc) en apparatuur voor de opbouw van een drugslab.

Dinsdag 6 maart ontdekte de politie in het Zeeuwse vakantiehuisje een drugslab. Ze hield twee mannen uit Den Haag (40 en 30), een man uit Delft (39) en een vrouw uit Den Haag (22) aan. In een bestelbus bij het huisje lag meer dan 750 liter drugschemicaliën. In Delft werd later nog een bestelauto met veel chemicaliën gevonden.

Verder onderzoek leidde naar een loodsencomplex aan de Schieweg waarin de zeecontainers stonden. In verband met de drugsvondst hield de recherche maandagavond in woning in Den Haag een 26-jarige Hagenaar aan. In zijn woning vond de politie vier vuurwapens. De Hagenaar wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.