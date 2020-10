Grote groep jongeren veroorzaakt overlast in Utrechts park

Een grote groep jongeren heeft zaterdagavond in het Utrechtse Griftpark voor grote overlast gezorgd. Ondanks meerdere waarschuwingen van agenten weigerden ze te vertrekken en voldoende afstand te houden. Reden voor de politie op basis van de coronaregels een aantal van hen te bekeuren, zo laat een woordvoerster weten.

„In dit soort gevallen gaan we altijd eerst in gesprek. Maar als je ondanks meerdere waarschuwingen toch willens en wetens blijft, dan kun je een bekeuring verwachten”, aldus de politievoorlichtster. Hoe groot de groep was en hoeveel bonnen zijn uitgeschreven, kon ze niet zeggen.

Volgens de woordvoerster was het vrijdagnacht in andere Utrechtse parken ook onrustig.