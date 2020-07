Grote groep boeren komt samen bij Wijster, ook met tractoren

In de buurt van het Drentse Wijster heeft zich woensdagavond een grote groep boeren verzameld. Ze kwamen samen bij boerderijen in de buurt van het afvalwerkingsbedrijf Attero, dat eerder op de dag door boeren was geblokkeerd. Inmiddels vertrekken veel boeren alweer.

De boeren waren overgegaan tot een blokkade omdat het bedrijf de grootste stikstofvervuiler van de provincie Drenthe zou zijn. Ze zijn boos over kabinetsplannen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof, waaronder een voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen.

De boerenactie leidde ertoe dat 63 melkveehouders werden aangehouden. Demonstreren met landbouwvoertuigen is sinds maandag verboden in Drenthe.

Bij het avondprotest waren enkele enkele tientallen landbouwvoertuigen aanwezig. De politie liet weten niet in te grijpen. „Onze ogen zijn gericht op de situatie. We weten wat er speelt. We gaan hier echter niet actief op handhaven, zolang het verder niet uit de hand loopt”, aldus een politiewoordvoerder.

Omstreeks 23.00 uur was een deel van de actievoerders alweer vertrokken. De ingang van het afvalwerkingsbedrijf was vrij toegankelijk.

Ook op andere plaatsen in Nederland waren woensdagavond bijeenkomsten van boeren, zoals bij Schiphol en in Deventer.