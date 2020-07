Grote groep boeren komt samen bij Wijster, ook met tractoren

In de buurt van het Drentse Wijster verzamelen zich woensdagavond veel boeren om te demonstreren. De politie bevestigt dat. Op sociale media zijn er ook beelden van te zien. Het zou gaan om honderden actievoerders.

Eerder op de dag werden 63 melkveehouders weer vrijgelaten nadat ze waren opgepakt omdat ze een afvalverwerkingsbedrijf hadden geblokkeerd met tractoren en auto’s. Demonstreren met landbouwvoertuigen is sinds maandag verboden in Drenthe.

Bij het avondprotest zijn ook tractoren en andere landbouwvoertuigen aanwezig. De politie is vooralsnog niet van plan om in te grijpen. „Onze ogen zijn gericht op de situatie. We weten wat er speelt. We gaan hier echter niet actief op handhaven, zolang het verder niet uit de hand loopt”, aldus een politiewoordvoerder.