Grote expositie toont foto’s Willem Diepraam in Rijksmuseum

Een grote overzichtstentoonstelling van het werk van de Nederlandse fotograaf Willem Diepraam (1944) is dit najaar te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. De fotograaf, die een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie, droeg zijn werk in 2009 over aan het museum.

Diepraam was volgens het Rijks in de jaren zeventig baanbrekend binnen de journalistieke fotoreportage. Hij werd een van de bekendste fotografen van ons land en wist vervolgens de fotografie als een vorm van kunst verder te ontwikkelen.

Zijn werk is maatschappijkritisch en Diepraam werkte veel voor Vrij Nederland. Voor hulporganisaties Novib en Artsen zonder Grenzen maakt hij in de jaren tachtig fotoreportages in meerdere Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen.

De tentoonstelling ‘Willem Diepraam. 50 jaar fotografie’ toont hoogtepunten uit zijn oeuvre. Bij de expositie, die van 9 oktober tot 10 januari is te zien, verschijnt een door Diepraam zelf samengesteld boek met daarin werk dat hem dierbaar is.