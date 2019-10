Grote drukte verwacht rond bouwersprotest

De ANWB verwacht woensdag grote drukte op de wegen in en rond Den Haag door het protest van bouwers op het Malieveld. De bouwwereld trapt die dag om 06.00 uur de actie af.

De bouwers gaan naar het Malieveld uit onvrede over de huidige regelgeving over PFAS en stikstof. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, chemische stoffen die door industrieel gebruik in de bodem en het grondwater zijn beland. Door onlangs aangescherpte regels over het gebruik van grond waar PFAS in zitten, komen bouwers en baggeraars naar eigen zeggen in de problemen.

De afgelopen weken was de hofstad meerdere keren het toneel van protestacties van boeren. Duizenden landbouwers kwamen op 1 oktober per tractor naar Den Haag, waardoor het verkeer op de wegen in en rond de stad muurvast stond en het centrum onbereikbaar was voor tram- en busdiensten. Als de duizenden aannemers en werknemers uit de bouw, infrastructuur en transportsector die woensdag worden verwacht ook besluiten met zwaar materieel de weg op te gaan, ligt eenzelfde scenario voor de hand, zegt de ANWB.

Actiegroep Grond in Verzet drukt deelnemers daarom op het hart om zware werkvoertuigen thuis te laten. Het protest moet 'luid en publieksvriendelijk' worden, zei Klaas Kooiker, aannemer en een van de initiatiefnemers, eerder. "Het is niet de bedoeling om Den Haag plat te leggen of voor heel veel overlast te zorgen." De organisatie zet bussen in om mensen vanuit verschillende plekken in het land naar het Malieveld te brengen. Het Haagse ov-bedrijf HTM leidt woensdag uit voorzorg trams rond het Malieveld om.