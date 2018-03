Grote drukte op wegen verwacht door Pasen

Wie donderdagmiddag de weg opgaat, kan grote drukte te verwachten. Omdat veel mensen een lang weekend vrij hebben en eropuit gaan, verwacht Rijkswaterstaat een zeer drukke avondspits. Het recreatieverkeer versmelt met het gewone woon-werkverkeer en dat zal onder meer te merken zijn op de A1 rond Amersfoort, de A12 rond Arnhem en richting de Veluwe en de snelwegen richting het zuiden.

De wegbeheerder verwacht dat de files al rond 14.00 uur beginnen en pas na 19.30 uur oplossen. Vorig jaar ging het ook zo. Toen leidde de ‘paasuittocht’ tot 440 kilometer file, een record. Rijkswaterstaat voorspelt nu ruim 350 kilometer file.

Goede Vrijdag, eerste- en tweede paasdag zijn officiële feestdagen. Of mensen een vrije dag hebben, verschilt echter per sector. Gemeentehuizen en veel scholen zijn gesloten, maar er is geen wet die werknemers recht geeft op een vrije dag op feestdagen.