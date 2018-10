Grote drugsvondst in Den Haag

De politie heeft bij een inval in de Haagse Zilverstraat een partij van 400 kilo cocaïne gevonden. Bij de actie werden acht verdachten aangehouden.

De drugs zijn vermoedelijk afkomstig uit de haven van Vlissingen. In die Zeeuwse plaats werden maandag en woensdag al twee partijen van 400 kilo cocaïne gevonden tussen een lading bananen. Die vruchten waren afkomstig van een schip dat uit Zuid-Amerika kwam.

De in Zeeland gevonden partijen drugs zijn inmiddels vernietigd. „Onderzocht wordt nu of de partij cocaïne in Den Haag in relatie staat tot de partij cocaïne die deze week in Vlissingen is aangetroffen”, aldus de politie.

De acht verdachten zijn tussen de 36 en 62 jaar oud. Het gaat deels om mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats en deels om inwoners van Delft, Vlaardingen, Voorburg, Rotterdam en Amsterdam. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.