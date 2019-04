Grote drugsvangst bij Rotterdams fruitbedrijf

In een pand van een fruitbedrijf aan de Keilestraat in Rotterdam is een grote partij cocaïne van 665 kilo aangetroffen. De verdovende middelen zaten verstopt tussen bananen die afkomstig waren uit Ecuador, zo meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

De vondst werd eind maart gedaan. Op 9 april is een 34-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van voorbereidingshandelingen en het invoeren van de drugs. Hij is op 12 april voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft toen beslist dat de man 14 dagen langer vast blijft zitten.

Het OM verwacht op korte termijn nog meer mensen te kunnen aanhouden in deze zaak.

De drugs zijn vernietigd.