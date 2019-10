Grote container met drugsafval gedumpt

In de berm van de Beekweg bij Merselo hebben onbekenden een grote container gedumpt met drugsafval. De container lekt, met als gevolg dat de gemeente de grond ter plaatse moet weggraven en saneren, aldus een woordvoerster van de politie zaterdag.

De brandweer rukte zaterdagochtend uit nadat een melding was binnengekomen over de container de langs de weg bij een bos lag. Onderzoek bracht aan het licht dat de container was gevuld met drugsafval.

Hoe lang de container al langs de weg stond, weet de woordvoerster niet. „Dit is een flinke container, je zou zeggen: die valt op. Maar sinds wanneer die daar staat, weet ik niet.”

Specialisten van de politie onderzoeken nog wat er precies voor stoffen in de container zitten.