Grote branden in Voorst en Brummen

De brandweer is met veel materieel uitgerukt voor een grote brand in een rietgedekt huis aan de Rijksstraatweg in het Gelderse Voorst. Er zijn vier blusvoertuigen, een hoogwerker en twee watertankwagens ingezet. De brandweer probeert de brand van zowel de binnen- als de buitenkant te blussen.

In het nabijgelegen Brummen is de brandweer druk met het bestrijden van brand in een woning op het Marktplein. Bewoners hebben het pand veilig kunnen verlaten. Twee blusvoertuigen en een hoogwerker zijn ter plaatse. De brand woedt boven de lokale Blokker.